«أبوظبي الرياضي» ينظم سباقين مجتمعيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن تنظيم سباقين مجتمعيين ضمن أجندة الأنشطة الرياضية المجتمعية للموسم الرياضي 2019-2020 حيث يقام الأول بشعار سباق أدنوك المجتمعي للجري في ياس مول، غداً الجمعة، فيما يقام السباق الثاني بشعار مبادلة المجتمعي للدراجات الهوائية في حلبة مرسى ياس، وذلك يوم 28 سبتمبر الجاري.

ويقام سباق الجري - وهو الثاني هذا الموسم - في الساعة الثامنة والربع صباح غد لثلاث مسافات رئيسية هي 2.5 - 5 - 10 كم، فيما ينطلق سباق الدراجات الهوائية يوم السبت الساعة السابعة صباحاً لثلاث مسافات رئيسية هي 20 - 55 - 66 كم.

وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن سباقات المجلس للجري والدراجات الهوائية تعد محطة جديدة يستكمل المجلس من خلالها سباقاته المجتمعية المختلفة التي تهدف إلى تحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع.