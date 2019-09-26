اعتماد أجندة نشاط المصارعة للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، أجندة الموسم الرياضي 2019-2020 للمصارعة التي تدشن فعالياتها بدورة الحكام والمدربين للمستويين الأول والثاني في ضيافة صالة الشارقة، وذلك في الأول من نوفمبر المقبل.

من المنتظر أن يبدأ النشاط الرياضي الرسمي يوم 8 نوفمبر المقبل في الشارقة أيضاً، من خلال إقامة بطولة كأس الاتحاد لفئة الأشبال، والتي تعقبها بطولة اليوم الوطني للأشبال والناشئين بالشارقة، وذلك يوم 23 نوفمبر.

وسيتواصل برنامج المنافسات بإقامة الجولة الأولى من دوري الإمارات للمصارعة على مستوى الفرق، والتي تقام مبارياتها بصالة نادي اتحاد كلباء يوم 19 يناير من العام المقبل، وفي الأول من فبراير ستحتضن صالة الشارقة بطولة الأشبال للمصارعة، فيما تقام بطولة الناشئين يوم 15 فبراير بالشارقة أيضاً.

وستشهد صالة اتحاد كلباء يوم 29 فبراير الجولة الثانية من مسابقة دوري الإمارات للفرق، على أن تقام بطولة الإمارات المفتوحة للناشئين بالشارقة يوم 7 مارس، فيما تقام الجولة الختامية من دوري الإمارات للفرق للمصارعة يوم 11 إبريل في صالة الشارقة، وستحتضن صالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي نهائي بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة.

وعلى المستوى الخارجي، تقرر أن تشارك مصارعة الإمارات في البطولة العربية للرجال التي ستستضيفها القاهرة في نوفمبر 2019، وتعقبها المشاركة في بطولة آسيا للمصارعة التي تقام في الصين تايبيه.