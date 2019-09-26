ليكو: هدفنا واضح.. النقاط الثلاث فقط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يواجه الزعيم العيناوي اختباراً قوياً أمام الوصل في مواجهة يتوقع أن تأتي حماسية ومثيرة كعادتها بجانب الحضور الجماهيري الكبير، ويدخل «الزعيم» اللقاء بغياب المهاجم البرازيلي كايو كانيدو الذي حرمته الإصابة من مواجهة فريقه السابق في أول لقاء بين الطرفين.

وعمل مدرب العين الكرواتي إيفان ليكو في التدريبات الماضية إلى معالجة السلبيات التي ظهرت في لقاء كلباء في الجولة الافتتاحية، خصوصاً في الشق الخلفي، وكان المدرب ليكو قد ذكر أن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس قوي ومنظم ومستقر من الناحية الدفاعية، هذا بجانب أن لديه أربعة لاعبين مميزين بإمكانهم صنع الفارق في أي لحظة، ولكن مع كل هذه الميزات للمنافس إلا أن هدفهم واضح وهو الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

وأشار الى أنه يفضل أسلوب اللعب المفتوح الذي يمنح لعبة كرة القدم الإثارة والمتعة.

من جانبه أوضح حارس العين خالد عيسى أنهم خرجوا بمكاسب فنية عديدة في ضربة البداية أمام اتحاد كلباء وقال: ذكرت في الموسم الماضي في أكثر من مناسبة أن البداية القوية لأي فريق منافس مرتبطة بالنتائج الإيجابية دون الوقوف عند الأداء، لذلك هدفنا في الجولات الأولى من المسابقة هو حصد النقاط فقط، ومن المؤكد مع استمرار اللعب وزيادة الانسجام وهضم اللاعبين لأفكار المدرب سيتحسن مستوى الأداء ويرتقي للأفضل، ولكن تركيزنا حالياً كله منصب نحو النقاط الثلاث، ومن هذا المنطلق نحن عازمون على العودة من زعبيل بالنقاط كاملة.

وأشار الى ان مبارياتهم أمام الوصل تكون دائماً قوية وحماسية وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج الملعب.