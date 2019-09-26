عاجل| تفاصيل مكالمة عمرو الجنايني ومحمد صلاح: خطأ تصويت الفيفا غير مقصود وسنحاسب المخطئ



الموجز

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، إنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير.

وقال الجنايني، في تصريحات صحفية، إن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

الجدير بالذكر وأن صلاح قد حصد على المركز الرابع في ترتيب الأفضل حول العالم خلف كلًا من «ليونيل ميسي، فان دايك، كريستيانو رونالدو»، بينما توج التقني الألماني يورجن كلوب بجائز أفضل مدرب في العام، وكذلك البرازيلي أليسون بيكر بجائزة القفز الذهبي.

وشدد على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

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وأوضح في مكالمته مع صلاح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

واكد الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الثلاثاء، استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

تجاهل مسؤولو الكرة المصرية من ارسال ومتاعبة التصويت للملك في صراع الأفضل لعام 2019، وكذلك تصويت الإعلامي المصري هاني دانيال، والذي وضع صلاح في المرتبة الثالثة في تصويته الشخصي، فالأمر لا يحمل وجهات نظر ، أنما هو نداء لدعم سفير الوطن حول العالم، فلم نرى الإعلامي الأرجنتيني أو البرتغالي يدعم أحد سوى ميسي ورونالدو، كذلك الجميع، ليحصد صلاح نقطة وحيدة من أصل 15 نقطة كاملة كان من المفترض أن يحصدها من تصويت الفراعنة.