احتياط ليفربول بسهولة إللى الدور الرابع ويونايتد بركلات الترجيح









اسماء السيد - أصبح هارفي اليوت أصغر لاعب يستهل مباراة رسمية مع ليفربول وساهم في فوز فريقه على ميلتون كينز دونز 2-صفر الاربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم، فيما احتاج مانشستر يونايتد لركلات الترجيح لتخطي فريق من المستوى الثالث.

وفرضت قرعة الدور الرابع مواجهتين ناريتين بين ليفربول وضيفه ارسنال، فيما يلتقي تشلسي مع ضيفه مانشستر يونايتد، أمام مانشستر سيتي فيلاقي ضيفه ساوثمبتون.

وبعمر 16 عاما و174 يوما، أصبح اليوت ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول، بعد جيروم سينكلير (16 عاما و6 أيام) المشارك كبديل ضد وست بروميتش البيون في ايلول/سبتمبر 2012.

واليوت معتاد على تحطيم الارقام القياسية، بعد ان اصبح اصغر لاعب يشارك في كاس الرابطة مع فولهام في الدور الثالث الموسم الماضي ضد ميلوول، عندما كان بعمر 15 عاما و174 يوما.

وخاض ليفربول مباراته الاولى هذا الموسم في مسابقة أحرز لقبها آخر مرة في 2012 وذلك للمرة الثامنة في تاريخه (رقم قياسي).

ويتصدر بطل اوروبا الدوري المحلي بالعلامة الكاملة بعد ست مباريات، لكنه خسر امام نابولي صفر-2 في دوري الابطال الاسبوع الماضي.

وخاض ليفربول المواجهة على ارض ميلتون كينز دونز من المستوى الثالث في اول لقاء بين الفريقين في جميع المسابقات.

وأجرى مدربه الالماني يورغن كلوب 11 تغييرا على التشكيلة التي فازت نهاية الاسبوع الماضي على تشلسي (2-1) في قمة الدوري، باسماء يافعة أمثال الحارس الايرلندي كاويمهين كيليهر (20 عاما)، والمراهقين المدافع الهولندي كي-يانا هوفر (17 عاما)، المهاجم راين بروستر (19 عاما)، الجناح اليوت (16 عاما) ولاعب الوسط كورتيس جونز (18 عاما).

ودعّم كلوب تشكيلته باللاعبين المعروفين أمثال جيمس ميلنر، الكرواتي ديان لوفرين آدم لالانا وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين.

وفي ظل تفوق ليفربول في الشوط الاول، وقع ميلنر على الهدف الوحيد من تسديدة قوية من زاوية حدود المنطقة أفلتها الحارس وتهادت في شباكه (41).

وضاعف ليفربول الارقام بعد عرضية من الجهة اليسرى لميلنر أيضا تابعها هوفر برأسه قوية مسجلا اول اهدافه الرسمية مع ليفربول (69).

- سباعية لتشلسي -

وعلى غرار كلوب، دفع فرانك لامبارد مدرب تشلسي، وصيف النسخة الاخيرة أمام مانشستر سيتي، بتشكيلة شبه احتياطية حققت فوزا كاسحا على ضيفه غريمسبي تاون من المستوى الرابع 7-1.

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وسجل لتشلسي وصيف الموسم الماضي روس باركلي (4)، البلجيكي ميتشي باتشواي (7 و86)، الاسباني بيدرو رودريغيز (43 من ركلة جزاء)، الفرنسي كورت زوما (56)، ريس جيمس البالغ 19 عاما (82)، والدولي العائد من اصابة كالوم هادسون-أودوي البالغ 18 عاما (89)، فيما حصل الخاسر على هدف شرفي حمل توقيع ماتيو غرين (19)

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على مدربه النروجي اولي غونار سولسكاير، حقق مانشستر يونايتد حامل اللقب خمس مرات فوزا بشق النفس على روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وافتتح يونايتد التسجيل من تسديدة يسارية قوية للشاب مايسون غرينوود (17 عاما) بعد تمريرة من جيسي لينغارد (68).

لكن روتشدايل فجر المفاجأة بعد دقائق بتسجيله هدف التعادل عبر لوك ماثيسون (16 عاما) بتسديدة يمينية طائرة من حدود المنطقة الصغرى (76).

وعاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الى تشكيلة "الشياطين الحمر" بعد تعافيه من الاصابة، فيما حمل شارة القائد المدافع الشاب أكسل توانزيبي الذي نشأ في مدينة روتشدايل.

ويحتل يونايتد مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي، بعد خسارته الاخيرة ضد وست هام صفر-2.

وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة، تخطى استون فيلا مضيفه برايتون 3-1. وفاجأ اوكسفورد يونايتد من المستوى الثالث ضيفه وست هام خامس البريمير ليغ برباعية نظيفة، فيما أقصى سندرلاند (مستوى 3) مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر، وتفوق بورتون البيون (مستوى 3) على ضيفه بورنموث 2-صفر.

ملخص مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز:

ملخص مباراة تشلسي وغريمسبي تاون:

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وروتشدايل:

ملخص مباراة استون فيلا وبرايتون:

ملخص مباراة اوكسفورد يونايتد ووست هام:

ملخص مباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد: