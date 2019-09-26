نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم الأربعاء 25-9-2019 في الأسبوع 6 من الدوري الأسباني

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم، حيث تقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد معقل فريق الريال ووسط جماهيره، وستكون مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم مذاعة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة من خلال قناة beIN Sport HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

نجح النادي ريال مدريد في تحقيق فوز مهم خلال الجولة الخامسة من الدوري الأسباني على فريق غرناطة بهدف وحيد دون رد في مباراة كانت صعبة على الملكي، ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 11 نقطة بنفس رصيد النقاط مع اتلتيك بلباو، ومن المقرر أن يضم تشكيل الريال اليوم كلا من: اريولا – أودريزولا – راموس – ميليتاو – ناتشو – كاسيميرو – فالفيردي – كروس – فاسكيز – فينسيوس – يوفيتش.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا