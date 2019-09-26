نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم أمام أوساسونا في الجولة السادسة بالدوري الأسباني

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا، حيث يترقب جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد وأوساسونا في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الأسباني في واحدة من المباريات الهامة بالنسبة للنادي الملكي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2019 في إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، وذلك من خلال قناة beIN Sport HD 3 بتعليق حفيظ دراجي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، وسيضم تشكيل الريال اليوم كلا من: اريولا – أودريزولا – راموس – ميليتاو – ناتشو – كاسيميرو – فالفيردي – كروس – فاسكيز – فينسيوس – يوفيتش

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم

انطلقت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الأسباني وسط أجواء حماسية كبيرة.

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التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا حتى الآن بعد مرور 26 دقيقة.

الريال يسجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 36 عن طريق جونيور لتصبح النتيجة 1-0 لصالح الريال.

الريال يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 72 عن طريق غويس لتصبح النتيجة 2-0 للريال.

نهاية أحداث اللقاء بفوز الريال بهدفين دون رد في مباراة قوية من جانب الريال.