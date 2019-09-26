ملخص مباراة ريال مدريد واوساسونا 2-0 في الدوري الأسباني لكرة القدم

ملخص مباراة ريال مدريد واوساسونا، مباراة الريال واوساسونا اليوم يوتيوب بالجولة السادسة من الدوري الأسباني الدرجة الأولى، وتلعب المباراة المنتظرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، على ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد، معقل النادي الملكي، وسيكون أصحاب الأرض مطالبون بتحقيق الانتصار ولا شيء أخر.

ريال مدريد يحتل المركز الاول في الدوري الأسباني قبل تلك الجولة برصيد 11 نقطة جمعها بعد فوز في ثلاثة مباريات وتعادلين، وكان ريال مدريد قد فاز على سيلتا فيغو بالجولة الأولى، وبلد الوليد واشبيلية بالجولتين الرابعة والخامسة على التوالي، فيما تعادل مع ليفانتي وبلد الوليد بالجولتين الثانية والثالثة من الدوري الأسباني لكرة القدم.

زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي يرغب في الفوز في تلك المباراة وعدم فقد أى نقاط أخرى، خاصة بعد فوز غريمه التقليدي نادي برشلونة يوم أمس على فياريال، ويرغب الفريق في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومصالحة جماهير البرنابيو وتقديم أداء قوي في تلك المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

تشكيل اصحاب الأرض

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حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – ناتشو – أودريوزولا.

الوسط: كروس – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس.

الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا