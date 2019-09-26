الان بأقوى إشارة ماتش الاتحاد السكندري× العربى الكويتى “Abu Dhabi “⚽️ الناقلة للبطولة...

قناة Abu Dhabi Sports كما ننقل اليكم احدث تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة على الأقمار الصناعية المختلفة قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi مباشر المجانية غير المشفرة، تردد قناة أبوظبي الرياضية “Abu Dhabi sport” على نايل سات وباقى الاقمار الصناعية الأخرى، تردد ابو ظبي سبورت الناقلة لمباريات البطولة العربية فيمكن الان ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية سبورتAbu Dhabi sport hd1 و hd2 لمشاهدة جميع مباريات البطولة العربية للأندية لموسم 2018 -2019 ، والتي تغير اسمها الان الى بطولة زايد للاندية والتى تعتبر من أهم القنوات الرياضية على الساحة الرياضية الان تعد قنوات أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، تابع تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولى والثانية التي تبث أهم المباريات الدولية والودية بين المنتخبات العربية وبعضها، أو مع المنتخبات الأخرى، كما تبث أيضاً مباريات الأندية العربية والغربية الهامة في إطار البطولات الهامة التي يتابعها الملايين في العالم العربي، وتتميز قنوات أبو ظبي الرياضية بأن لها قنوات مفتوحة يمكن مشاهدتها بكل سهولة في جميع أنحاء الوطن العربي.

مباراة اليوم الخميس 26 سبتمبر على قناة “Abu Dhabi sport:

مباريات اليوم بالبطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ماتش الاتحاد السكندري× العربى الكويتى اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 يستضيف فريق الاتحاد السكندري ضيفه فريق العربي الكويتي على أرض ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات إياب دور الـ32 من النسخة الجديدة للبطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت الكويت ومكة المكرمة.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

جميع ترددات باقة “قنوات ابو ظبي الرياضية يمكن مشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة حية مباشرة بدون تقطيع أو تشويش فقط عبر الترددات التالية:

القناة التردد القمر تردد قناة أبوظبي الرياضية الـSD 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 نايل سات

ويمكن مشاهدة المباريات اليوم عبر شاشة ابو ظبي الرياضية فى الترددات الموجودة بالأسفل من خلال استقبالها على الرسيفر

Advertisements

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة HD 1 و HD 2

تابع الآن أهم المباريات على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحية إتش دي 1 وكذلك إتش دي 2 عبر الترددات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب أبوظبي الرياضية 1و2 بدر 6 11804 H -أفقى، 27500 أبوظبى الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 H- أفقى، 27500 أبوظبي الرياضية HD2 TürkmenÄlem 12456 V -عمودى، 27500

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة Abu Dhabi Sports

تمت إضافة خمس قنوات رياضية جديدة بتقنية ال HD إلى مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، ومن هذه القنوات قناة أبو ظبي الرياضية3.

التي تعرض بطولات كرة القدم الكبرى حصرياً، كما تعرض البطولات الدولية والرسمية لكرة القدم في العالم والوطن العربي.

وهناك أيضاً قناة أبو ظبي4 التي تقوم بتغطية حصرية ومباشرة لبطولات الأندية في القارات مثل إفريقيا وأوروبا.

أما قناة أبو ظبي5 فهي تعرض دائما للأندية الأكثر شعبية وتاريخ عن غيرها، مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

احدث تردد قناة أبوظبي بجودة SD القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Badr 6 (26⁰ East) 11804 H 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Nilesat (7⁰ West) 11938 V 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Optus D2 (152⁰ East) 12734 V 22500 Msps 3/4 DVBS QPSK Australia & New Zealand Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B 11623 H 27500 Msps 2/3 DVBS QPSK Europe Arabsat 5C (20⁰ East) 3934 Left 27500 Msps 7/8 DVBS QPSK Africa, Middle East and Europe Hispasat 1C (30⁰West) 12132 H 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK South America*, Central America** Gakaxy (97⁰ West) 12146 V 22000 Msps 3/4 DVBS QPSK North America Asiasat 5 (100.5⁰ East) 3820 V 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK Asia, Middle Wast and Australia Dish Network Cable Cable Cable Cable America

احدث تردد قناة أبوظبي HD القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Eutelsat AB7 (7⁰ West) 12467,31 H 27500 Msps 2/3 DVBS2 8PSK MENA Region YahSat (52.5⁰ East) 12091 Vl 27500 Msps 8/9 DVBS2 QPSK MENA Region Hotbird 8 (13⁰ East) 12476 H 29900 Msps 3/4 DVBS2 8PSK America, MENA Region, Europe

أهم القنوات في مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية

تعد قناة أبو ظبي 6 الرياضية من أهم قنوات مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية فهي قناة الرياضات المتنوعة، فمن خلالها يمكن متابعة كافة الأحداث والبطولات الرياضية الرائدة في العالم.

أما قناة ADSportsT فهي تمثل القناة الأهم لعشاق رياضات التحدي والإثارة، فهي تعمل على مدار الاسبوع في بث رياضات الأكشن بتقنية ال HD.