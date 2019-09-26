شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتوعد الأندية بعقوبات مشددة قبل الأسبوع الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن توقيع عقوبات مشددة على الأندية بداية من الأسبوع الثانى بالدورى بسبب تأخر بدء المباريات سواء فى الشوط الأول أو الثانى.

وكتب الزناتى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، :" راجعنا جميع مباريات الاسبوع الاول للوقوف على الاخطاء. تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها. معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في احدى المباريات ل٤ دقائق ٣٦ ثانية. سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتباراً من الاسبوع الثاني على اي فريق يتسبب في تأخير مباراة".



تغريدة الزناتى

وانطلقت مسابقة الدورى العام يوم 21 سبتمبر الجارى، وشهدت فوز الأهلى والزمالك على سموحة والاتحاد السكندرى على الترتيب بهدف نظيف فى المباراتين، كما شهدت مفاجأة بفوز طنطا الصاعد للدورى الممتاز على حساب دجلة بهدف نظيف.