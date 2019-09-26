شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 25/9/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها نقل مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لملعب برج العرب.

ميتشو يعيد "القوة الضاربة" للزمالك أمام جينيراسيون فوت

يُعيد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، القوة الضاربة إلى تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة، أمام جينيراسيون فوت فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تُعد نقطة فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب فى السنغال بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

رسمياً..الأهلي يُعلن إقامة مباراة كانو سبورت ببرج العرب

أعلن النادي الاهلي تلقيه خطاباً رسمياً من الجهات الأمنية بإقامة مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ببرج العرب السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الامن قد أخطر الاهلي بإقاتمة مباراة كانو سبورت في ملعب السلام قبل أن تتبّدل الأمور عصر اليوم ،الأربعاء، ويتم نقل المباراة إلى برج العرب ، من جانبه ، قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي أن النادي تلقى خطاباً رسمياً بإقامة مباراة بطل غينيا الإستوائية ببرج العرب ، موضحاً أن الاهلي ليس لديه أي مانع لخوض اللقاء الافريقي المرتقب ببرج العرب بعدما كان مُقرراً خوضه في ملعب السلام

الرياضيون يعلنون النزول أمام "المنصة" الجمعة المقبل لدعم الجيش والشرطة.. فيديو

قرر عدد كبير من الرياضيين، النزول فى الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، أمام المنصة بمدينة نصر لتوجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل للإصلاح الإقتصادى فى مصر.

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فايلر يُصحح أخطاء لاعبى الأهلى قبل مواجهة كانو سبورت

قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، بايقاف مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء، كما طالبهم بالسرعة في نقل الكرة.

رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس مكالمته مع محمد صلاح بعد أزمة التصويت

كشف عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل المكالمة الهاتفية التى جمعته بمحمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا بسبب عدم اعتماد صوت مصر فى استفتاء أفضل لاعب فى العالم.

وقال الجناينى لـ"الخليج 365" أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

إيقاف لاعبة منتخب المصارعة بسبب المنشطات

تقرر إيقاف هالة إمبابى لاعبة منتخب المصارعة للشباب من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادا بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بها و التى تم سحبها خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا الشهر الجارى .