شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل من مدرب الاسماعيلى لعبور موقعة بطل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى، إجتماعًا مع لاعبيه قبل بدء مران فريقه الرئيسى تحضيرًا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى. وطالب المدرب الصربى من لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل ليبيا خاصة وأن هذه المباراة تعد مصيرية لمواصلة الإنتصارات فى البطولات المختلفة. Advertisements وتابع أنه جاء إلى تونس من أجل خطف بطاقة التأهل لإستكمال المشوار العربى الذى يسعد جماهير الدراويش. وشدد على ضرورة الالتزام والانضباط التكتيكى داخل الملعب الذى يسهل مهمة الفريق طوال الـ 90 دقيقة. ووجه المدير الفنى للدراويش، تعليمات خاصة للاعبى الوسط بضرورة السيطرة على منتصف الملعب للحد من خطورة مهاجمى الفريقى الليبى ، قبل أن يطالب لاعبو الفريق بإستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الأهلى.

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