شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العربى: 600 مباراة خبرة كفيلة بتخطى عقبة الاتحاد السكندرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى خوان مارتينز المدير الفنى الاسبانى للعربى الكويتى، تفاؤله قبل مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، مؤكدا أن الشوط الاول بالكويت قد انتهى لصالح الاتحاد السكندرى بهدف نظيف.

وقال مارتينز أنه قادر على تخطى عقبة الاتحاد غدا نظرا لما يتمتع به من خبره تقدر بـ 600 مباراة فى الملاعب العالمية وأنه لديه الافكار الجديدة التى يستطيع من خلالها التصدى لسيد البلد فى برج العرب.

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أضاف أنه رغم تقديم المباراة 24 ساعة الا انه سعيد بملعب برج العرب، مشيدا بالطقس الرائع بالاسكندرية وكل الظروف التى تساعد على الفوز.

واعترف بأنه صادفه سوء حظ فى المباريات السابقة ولكنه قادر على تصحيح الاخطاء وتعديل النتائج.