شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عن عقوبة صارمة بسبب قميص الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرضا ظهرت على لاعبي الأهلى وجماهير النادي بمجرد ظهور ملابس النادي الجديدة، والتي سيتم ارتدائها خلال الفترة المقبلة. ويرتدي الأهلى فى الموسم الجديد اللون الأحمر كزي أساسي، فيما سيكون اللون الأسود هو الزي البديل، على أن يكون اللون البستاج هو اللون الثالث بعد الغاء اللون الأزرق من الوان قمصان الأهلى.

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