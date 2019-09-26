جبيرة لـ"خالد مصطفى" لاعب المصرى بعد إصابته فى القدم اليمنى أمام الزرقا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضع قدم خالد مصطفى مدافع الفريق الأول في جبيرة لمدة يومين قبل اجراء اللاعب لعدد من الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته في كاحل القدم اليمنى .

جاء ذلك بعد تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الزرقا والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.