حسام حسن يطمئن على القوة الضاربة بخماسية فى شباب سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على القوة الضاربة بالفوز بخماسية نظيفة على فريق الشباب بالنادى. أحرز الأهداف حسام حسن وناصر ماهر و أحمد حسن مكى و سيف فاروق جعفر و إسلام الفار. Advertisements وحضر المباراة محمد فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة المقاولون العرب والمقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية للدورى. وتألق خلال اللقاء ناصر ماهر والذى وضح أنه سيكون فرس الرهان خلال المباريات القادمة. يذكر أن سموحة افتتح مشواره فى الدورى بخسارة أمام الأهلى بهدف نظيف.

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