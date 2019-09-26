شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 25/ 9/ 2019 أيمن طاهر يودع الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 25/ 9/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، أيمن طاهر يشكر الأبيض بعد "تورتة" الوداع فى ميت عقبة، والتعامل مع العرضيات أبرز ملامح أول مران لحراس الزمالك مع الصربى دراجان.

أيمن طاهر يشكر الزمالك بعد "تورتة" الوداع فى ميت عقبة

أقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك، حفل تكريم لأيمن طاهر مدرب حراس المرمى للفريق، الذى سيرحل بعد اختياره ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى.

التعامل مع العرضيات أبرز ملامح أول مران لحراس الزمالك مع الصربى دراجان

قاد الصربى باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، لأول مرة تدريبات الرباعى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى والناشئ محمد قنديل "مواليد 1999" حراس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيب أبو رجيلة.

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبى الزمالك قبل بدء الاستعداد لبطل السنغال

حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مصطفى فتحى يطير إلى ألمانيا قبل العودة لتدريبات الزمالك

توجه مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك إلى ألمانيا، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية الأخيرة، قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه. Advertisements

الزمالك يضع برنامجا تأهيليا لمحمود عبد العزيز بعد مزق الأمامية

وضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، برنامج تأهيل خاص لمحمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الوسط الفريق، لتجهيزه بعد الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الأمامية.

سوبر كورة .. حازم إمام يكشف حقيقة أزمة ملايين التجديد للزمالك

يكشف سوبر كورة، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وضع حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، عدة شروط من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وطلب الحصول على مبلغ يفوق ما يتقاضاه حاليًا من أجل الموافقة على الاستمرار بالنادى.

ميتشو يعد بامبو بالعودة لتشكيل الزمالك.. بشرط

عقد الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع كريم بامبو لاعب الفريق، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

"الزمالك" يطلب نقل مباراة المقاصة لبرج العرب بسبب دورى الأبطال