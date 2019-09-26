شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُعاقب المخطئين فى أزمة التصويت لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة عن أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، THE BEST، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير.
أشار الجنايني فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.
وقال الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.
كان محمد صلاح حصل على المركز الرابع فى سباق أفضل لاعب فى العالم خلف ميسى وفان دايك ورونالدو.
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