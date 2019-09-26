شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاربعاء 25/9/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة كانو سبورت يوم السبت المقبل فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

فايلر يحدد شروط العفو عن صالح جمعة فى الأهلى

طالب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من صالح جمعة لاعب الفريق ضرورة الاجتهاد فى التدريبات بشكل أكثر، حتى يعود لحسابات الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة.

ويمثل خروج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر لغزاً كبيراً، خاصة أن النجم الشاب كان قد حجز مكاناً أساسياً فى التشكيلة الحمراء خلال الفترة الأخيرة من حقبة مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق.

صور.. الأهلى يشكر بريزنتيشن لمساهمتها فى المشاركة بمؤتمر الألبوم الرسمى الأول

قدم محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى الشكر لشركة بريزنتيشن راعى النادى وراعى الكرة المصرية على مساندتها ودعمها الأهلى، موضحا أن شركة بريزنتيشن لها دور فى خروج مشروع أول ألبوم رسمى للنادى للنور من خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم ظهر اليوم الأربعاء بمقر الأهلى بالجزيرة.

الأهلى: مروان محسن سيرتدى قناعا الفترة المقبلة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن مروان محسن مهاجم الفريق سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد إصابته فى مباراة سموحة، وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب خضع لجراحة فى الوجه أمس بأحد مستشفيات القاهرة.

رسمياً..الأهلي يُعلن إقامة مباراة كانو سبورت ببرج العرب

أعلن النادي الاهلي تلقيه خطاباً رسمياً من الجهات الأمنية بإقامة مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ببرج العرب السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الامن قد أخطر الاهلي بإقاتمة مباراة كانو سبورت في ملعب السلام قبل أن تتبّدل الأمور عصر اليوم ،الأربعاء، ويتم نقل المباراة إلى برج العرب ، من جانبه ، قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي أن النادي تلقى خطاباً رسمياً بإقامة مباراة بطل غينيا الإستوائية ببرج العرب ، موضحاً أن الاهلي ليس لديه أي مانع لخوض اللقاء الافريقي المرتقب ببرج العرب بعدما كان مُقرراً خوضه في ملعب السلام .

الأهلى يستعيد أزارو ومشاركة سعد ومحمود فى التدريبات

Advertisements

أعلن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات بشكل رسمي.

وشارك وليد أزارو في التدريبات الجماعية بشكل قوي معلنا جاهزيته للمباريات بعد إصابته مؤخرا في الركبة.

فيما شارك الثنائي سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق في تدريبات الكرة ، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية، وكان محمد محمود قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، فيما تعرض سعد سمير لإصابة في الركبة ، وخضع الثنائي لبرنامج علاجي وتأهيلي.

مدرب حراس الأهلى يشبه قمة الأهلى والزمالك بـ"كلاسيكو" الريال وبرشلونة

أبدى ميشيل ياناكون مدرب حراس الأهلى سعادته، بعمله كمدرب حراس للنادي الأهلى، مشدداً أن الجهاز الفني يعمل بكل قوة لحصد البطولات مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال مدرب حراس الأهلى فى تصريحات لموقع وال فوت البلجيكي :"الفوز ببطولة السوبر سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة..الأمور حتى الآن تسير بشكل جيد..بطولة الدوري ودورى أبطال افريقيا على رأس اهدافنا فى الفترة المقبلة"

كريم معلول يخطف الأنظار فى مران الأهلى

خطف كريم معلول نجل التونسي علي معلول نجم النادي الأهلى الأضواء فى مران فريقه، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتى استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا