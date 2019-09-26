شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل مع الشمس 1 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الإنتاج الحربى مع الشمس وديا بهدف لكل منهما، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الاربعاء على ملعب الشمس فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدورى العام، حيث يسعى مختار مختار المدير الفنى للفريق لتجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً قبل مواجهة حامل لقب الدورى بحثاً عن خطف النقاط الثلاث للمباراة ومواصلة قطار الانتصارات.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويستعيد الإنتاج الحربى جهود الثنائى وهاب انان وأحمد مجدى فى مواجهة الاهلى المقبلة بعدما غاب الثنائى عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام اف سى مصر بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى.