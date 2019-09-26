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صور.. دجلة يخوض تدريباته فى الإسكندرية استعدادًا للحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم، الأربعاء، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، تدريباته الجماعية فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة مساء غد الخميس، على استاد المكس فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد تدريب الفريق الدجلاوى، تنفيذ اللاعبين بعض الجمل الفنية، وكيفية التعامل مع الكرات العرضية واستغلالها وكذلك الكرات الثابتة وكيفية تنفيذها بالشكل الأمثل، فضلاً عن تدريبا خاصة للمدافعين.

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مران دجلة

 

وكان وادى دجلة خسر فى الجولة الأولى بالدورى من فريق طنطا بهدف دون رد، وحذر الخواجة اليونانى لاعبى فريقه من "السرحان" أمام حرس الحدود، مؤكدًا أن الخسارة من أبناء السيد البدوى فى مستهل المشوار بالدورى، بمثابة جرس انذار..

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جانب من المران

 

وحقق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، رقمين قياسيين بعد أن ظهر مع فريقه خلال مواجهة طنطا، ليصبح أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 42 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

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كما حقق "أوسة" رقم قياسى أخر، بمشاركته فى 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

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تركيز فى المران

 

 

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.

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جدية فى المران

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المدير الفنى تاكيس جونيس

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صورة جماعية

 

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اوسة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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