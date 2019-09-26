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26 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد يوم 26 أكتوبر القادم بمقر الإتحاد بحضور مندوبى الأندية التابعة للعمومية .

و من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية لإعتمادها  ، فضلا عن مناقشة  خطة نشاط الموسم المحلى 2019 / 2020 .

و يسعى إتحاد السلاح حاليا لإنهاء ترتيبات إستضافة بطولة العالم للرواد  المقرر انطلاقها قبل الجمعية العمومية، وذلك خلال الفترة من 5 و حتى 11 أكتوبر من نفس الشهر القادم بإستاد القاهرة .

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ويتابع رئيس الاتحاد واللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى سير العمل مع كافة رؤوساء اللجان المختلفة من أجل الخروج بالبطولة فى افضل صورة لاسيما

كما تأكدت  مشاركة حوالى 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فاعليات البطولة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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