شكرا لقرائتكم خبر عن 26 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى إجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد يوم 26 أكتوبر القادم بمقر الإتحاد بحضور مندوبى الأندية التابعة للعمومية .

و من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية لإعتمادها ، فضلا عن مناقشة خطة نشاط الموسم المحلى 2019 / 2020 .

و يسعى إتحاد السلاح حاليا لإنهاء ترتيبات إستضافة بطولة العالم للرواد المقرر انطلاقها قبل الجمعية العمومية، وذلك خلال الفترة من 5 و حتى 11 أكتوبر من نفس الشهر القادم بإستاد القاهرة .

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ويتابع رئيس الاتحاد واللجنة العليا المنظمة عبد المنعم الحسينى سير العمل مع كافة رؤوساء اللجان المختلفة من أجل الخروج بالبطولة فى افضل صورة لاسيما

كما تأكدت مشاركة حوالى 40 دولة فى بطولة العالم لرواد السلاح، والتى حصلت مصر على شرف تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة.

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، إقامة تكريم لرموز اللعبة لما قدموه على مدار سنوات عديدة خلال فاعليات البطولة .