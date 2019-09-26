شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس الأهلى تحت إشراف ميشيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض حراس مرمي الأهلى تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

واشتمل المران على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب من زوايا مختلفة والاستعانة ببعض الأدوات لتجهيز جميع الحراس للمرحلة المقبلة، وشارك في المران، شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق ومصطفى شوبير، ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام مساء السبت المقبل في إياب دور ال32 بدوري ابطال إفريقيا.

وشارك في المران الجماعي مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة سموحة الأخيرة في الدوري، كما انتظم وليد ازارو وسعد سمير ومحمد محمود في المران.

كان الأهلى فاز على سموحة بهدف نظيف فى افتتاح مشواره فى الدورى، ويستعد لمواجهة كانو سبورت الغينى فى إياب دور الـ32 بدورى الأبطال.