شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعد بامبو بالعودة لتشكيل الزمالك.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع كريم بامبو لاعب الفريق، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالى يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتحدث ميتشو مع كريم بامبو، مؤكدًا إنه واحد من اللاعبين المميزون فى صفوف الفارس الأبيض، لافتًا إلى إنه سيحصل على فرصة للظهور مع الفريق فى الفترة المقبلة، بشرط
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