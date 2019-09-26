شكرا لقرائتكم خبر عن الغزال وباولو على رأس قائمة الطلائع لمواجهة انبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة إنبى بالجولة الثانية للدورى والمقرر لها غدا الخميس فى تمام الثامنة مساء على استاد بتروسبورت

وعقد البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع محاضرة مع لاعبيه بالفيديو عن نقاط قوة وضعف فريق إنبى قبل مواجهة الغد.

وأعلن فارياس قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق الدفاع الجوى استعداداً للمباراة وضمت كل من : محمد بسام وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود سامي وعمرو السيسي وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وأحمد سامي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وأحمد سمير وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وكريم ممدوح واسلام سري وتالا نداي .

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وطالب فارياس لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى فى مباراة إنبى المقبلة، بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف، كما استعان فارياس بمباراة إنبى مع بيراميدز فى الجولة الأولى من أجل استكشاف الفريق البترولى، خاصة أن الأخير خسر اللقاء برباعية نظيفة.

وعقد فارياس محاضرة للاعبيه بالفيديو بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام، وشرح فارياس الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

ودخل فريق طلائع الجيش الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى يمتلك سيرة ذاتية رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.