اخبار الرياضه

كريم معلول يخطف الأنظار فى مران الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم معلول يخطف الأنظار فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف كريم معلول نجل التونسي علي معلول نجم النادي الأهلى الأضواء فى مران فريقه، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتى استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا 

وحرص علي معلول على لعب الكرة مع نجله فى ملعب التتش فى تواجد أكثر من لاعب أهلاوي وعلى رأسهم النيجيري جونيور أجاي.

وكان كريم معلول قد تعرض لوعكة صحية مؤخراً الأمر الذي أثر على الحالة النفسية لعلي معلول وكان سبباً رئيسياً فى عدم احتفاله بالأهداف أواخر الموسم الماضي، قبل أن يطمأن عليه بعد شفائه بشكل تام.

Advertisements

 


كريم معلول

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم معلول يخطف الأنظار فى مران الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا