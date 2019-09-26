شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس مكالمته مع محمد صلاح بعد أزمة التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، تفاصيل المكالمة الهاتفية التى جمعته بمحمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى عقب الأزمة التى نشبت مؤخرا بسبب عدم اعتماد صوت مصر فى استفتاء أفضل لاعب فى العالم.

وقال الجناينى لـ"الخليج 365" أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

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أوضح الجناينى في مكالمته مع صلاح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

كان محمد صلاح حصل على المركز الرابع فى سباق أفضل لاعب فى العالم ، عقب ميسى وفان دايك ورونالدو على الترتيب.