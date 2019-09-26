محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنهم سيفرضون عقوبات بداية من الأسبوع الثاني من الدوري حال تأخر بدأ المباريات.
الأسبوع الأول من الدوري قد انتهى ويستعد متابعي البطولة المحلية لجولة أخرى أكثر إثارة.
الزناتي، غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء:"راجعنا جميع مباريات الأسبوع الأول للوقوف على الأخطاء، تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها، معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في احدى المباريات لـ ٤ دقائق ٣٦ ثانية".
وأتم مدير لجنة المسابقات تغريدته بقوله:" سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتباراً من الاسبوع الثاني على اي فريق يتسبب في تأخير مباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر الزناتي: سنفرض عقوبات على تأخر بدء المباريات في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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