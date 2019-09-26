أيمن طاهر: أعد بالعدالة في اختيارتي بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أيمن طاهر، مدرب حراس منتخب مصر، إنه وعد بالعدالة في اختياراته بالمنتخب خلال الجلسة الأول مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الوطني.

نادي الزمالك أقام حفلاً لأيمن طاهر، مساء اليوم الأربعاء تكريمًا على الفترة التي قضاها بالفريق قبل الانتقال للعمل رفقة الجهاز الفني للمنتخب.

طاهر، أضاف في تصريحات برنامج الزمالك اليوم على فضائية الحدث ـ :"سنبذل أقصى جهد لرفع من اسم المنتخب بعد المرحلة الصعبة التي مر بها، فالفترة المقبلة تحتاج عملًا كثيرًا وجهد فوق العادة فالأمر يتعلق بسمعه منتخب مصر".

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وأشاد مدرب حراس المنتخب، بالدعم الذي يلقاه من الجهاز الفني وكذلك دعم المسؤولين عن الرياضة للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.

وتطرق طاهر، لفترة عمله في الزمالك، مشيرًا إلى إنه في قمة السعادة بحفل التكريم الذي أُقيم له، مضيفًا:"ولكن لا أحتاج لتكريم فأنا ابن النادي وحين قال الصربي ميتشو أنه سيجلب بجهازه مدرب حراس قلت أنني مستعد للعمل لمدة يوم حتى يأتي المدرب الجديد".

وأتم مدرب الحراس حديثه بالإشارة إلى نادي الزمالك له الفضل في وجود اسمه بالساحة الرياضية، متمنيًا أن يستطيع الرد بالمثل له.