تريزيجيه والمحمدي يقودان أستون فيلا للتأهل بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل أستون فيلا إلى دور الـ16 بكأس كاراباو بعد الفوز على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن دور الـ32 من البطولة على استاد أميكس.

وشارك الثنائي المصري محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي بشكل أساسي، وتم استبدال الأول في الدقيقة 81، بينما استكمل الثاني المباراة لنهايتها.

أحداث المباراة

صنع تريزيجيه فرصة للتهديف في صالح أستون فيلا بالدقيقة السادسة بعدما أرسل عرضية إلى كينان ديفيز الذي استقبلها برأسية من عمق منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.

وهدد تريزيجيه المرمى في الدقيقة ذاتها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أوقفها مدافع برايتون هايدون روبيرتس.

وضاع على تريزيجيه فرصة جديدة من أجل التقدم في الدقيقة 11 من رأسية ذهبت بجوار القائم الأيسر بعدما لعب ماكجين عرضية مميزة له.

وقطع ديفيد بوتون حارس مرمى برايتون على تريزيجيه فرصة صناعة رائعة في الدقيقة 14 بعدما أرسل اللاعب المصري بينية تجاه هوريهان لكن المنافس كان أسرع في رد الفعل وقتل خطورة اللعبة.

وتقدم يوتا لصالح أستون فيلا في الدقيقة 22 من عمر المباراة عن طريق تسديدة "على الطاير" في مرمى برايتون لم تجد من يعترض طريقها نحو الشباك.

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وأحرز هوريهان الهدف الثاني لصالح أستون فيلا في الدقيقة 33 بعدما راوغ دافيز منافسه دافي في جانب الملعب ثم أرسل كرة عرضية إلى مهاجم الفريق ليحولها إلى شباك أصحاب الأرض.

وقلص هايدون روبرتس النتيجة لصالح برايتون في الدقيقة 61 بعدما استقبل عرضية من جوارجيس برأسية رائعة سكنت شباك أستون فيلا.

وجاء الظهور الهجومي الأول من تريزيجيه في الشوط الثاني بالدقيقة 64، بتصويبة يمينية من خارج منطقة الجزاء لكنها أتت أعلى كثيرًا من العارضة.

وعاد تريزيجيه بفرصة جديدة ضائعة في الدقيقة 68 بعدما صوب كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجوار القائم الأيمن هذه المرمى.

وأحرز جاك جريليش الهدف الثالث لصالح أستون فيلا في الدقيقة 76 بعدما صوب كرة يمينية من داخل منطقة الجزاء في منتصف المرمى لم يتمكن الحارس من التعامل معها.

وقرر المدير الفني ديان سميث استبدال محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 81 من عمر المباراة حيث شارك بدلًا منه جاكوب رامسي.

وانتهت المباراة بتأهل أستون فيلا، لينتظر القرعة التي ستحدد من يواجه الفريق في دور الـ16 من المسابقة.