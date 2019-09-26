برشلونة يكشف طبيعة إصابة ميسي وغيابه حتى إشعار آخر

وكتب النادي الكتالوني في بيان “يعاني لاعب الفريق ليو ميسي من تمدّد في العضلة المقربة لفخذه الأيسر، وسيكون خارج حسابات الفريق الآن وستُحدّد عملية تعافيه موعد عودته إلى الملاعب.

وكان ميسي، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي (“فيفا”) الاثنين، تعرّض لإصابة في الشوط الأول من مواجهة فياريال (2-1) الثلاثاء، في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم نتيجة إصابة سابقة.

وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليغا، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها في 5 آب/أغسطس الماضي قبل انطلاق الموسم.

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وشارك قائد المنتخب الأرجنتيني كبديل في المباراة الخامسة ضد غرناطة، من دون أن يتمكّن من إنقاذ فريقه بطل الموسمين الماضيين من الخسارة بثنائية نظيفة.

ويتوقّع أن يغيب أفضل لاعب في العالم عن زيارة خيتافي السبت في الليغا. ويستقبل برشلونة الاربعاء المقبل في دوري ابطال اوروبا انتر الايطالي في مباراة نارية قبل استضافة اشبيلية في الدوري بعدها بأربعة أيام وذلك قبل فترة التوقف الدولية.

ويأمل برشلونة في عودة نجمه البالغ 32 عاماً سريعاً، لا سيما بعد البداية البطيئة في الدوري ودوري أبطال أوروبا حيث تعادل سلباً مع بوروسيا دورتموند الألماني.