ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه أوساسونا بثنائية نظيفة، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة من منافسات الليغا.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف مواطنه رودريغو دا سيلفا النتيجة في الدقيقة 72.

وبفوزه الثالث توالياً، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الفائز على مضيفه مايوركا 2-صفر، ونقطتين عن أتلتيك بلباو.

فيما يبتعد عنه برشلونة حامل اللقب 4 نقاط، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه فياريال 2-1، في مباراة خسر فيها مجدداً نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية بفخذه الأيسر ستبعده عن الملاعب فترة لم يحددها الأربعاء فريقه الكتالوني.

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وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات جذرية على تشكيلته الأساسية، فجلس المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي إدين هازار ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

على ملعب سانتياغو برنابيو، زجّ زيدان بمواطنه ألفونس أريولا المعار من باريس سان جيرمان، فيما رسم دفاعاً مؤلفاً من الظهيرين الأيمن ألفارو أودريوثولا والأيسر ناتشو وقلبي الدفاع سيرخيو راموس والبرازيلي إيدر ميليتاو.

كما شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور، الصربي لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز هجومياً.