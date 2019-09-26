سلةسموحة 18 بنين تهزم الأوليمبي

واصل فريق كرة السلة تحت 18 سنة بنين المرتبط بقيادة الكابتن مجدي عبد الله أداءه المميز في دوري منطقة الإسكندرية وحقق فوزه الثالث علي التوالي وتغلب علي نظيره الأوليمبي 87/38 بعد لقاء تألق فيه نجوم سموحة. وكان الفريق قد إستهل مبارياته بالفوز علي نظيره الجياد 73/63 ثم الترام 66/56. ويضم الفريق النجوم: أحمد ناصر وأدهم طارق وأحمد حسام وآسر جودة وشهاب الدين وعبد الرحمن شاهين وداني حسام ومحمد نصيب ومازن عبدالحليم ومحمد عكاشة وعمر أيمن وياسين سامي ومصطفي علاء وزياد كرم ومصطفي الثعلبي ومحمد إيهاب ونورالدين طلال وعبد لله السنهوري وعمار مصطفي. بينما يضم الجهاز الفني الكابتن مجدي عبد الله مدرب والكابتن أحمد حماسو مساعد مدرب والكابتن حاتم نور الدين إداري والدكتور أحمد صيام طبيب والكابتن محمد محرم مدرب لياقه وأحمال تحت إشراف الكابتن طارق وصفي مدير فني قطاع الناشئين والكابتن أحمد عبداللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أيمن المطراوي مدير فني جهاز كرة السلة.

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