المصري البورسعيدي يهدد بالإنسحاب من الكونفدرالية

هدد عدنان حلبيه رئيس النادي المصري البورسعيدي بالانسحاب من كاس الكونفدرالية بسبب تغير موعد مباراة الفريق أمام ماليندي بطل زنجبار، فى إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة
وقال حلبية فى مداخلة هاتفية لقناة تايمسبورت: " اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة مباراة ماليندى فى الثالثة عصر الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية "
وأضاف: "نرفض اللعب في الثالثة عصراً لاسيما أننا تأكدناأن القرار ليس أمنياً، وإنما قرار الجبلاية بدون سبب مفهوم وهو مايدفعنا لعقد اجتماع طارىء بعد قليل، وقد يصل الأمر للإنسحاب من الكونفدرالية فى حالة إصرار اتحاد الكرة على هذا الموعد للمباراة".
يذكر أن المصري فاز في لقاء الذهاب على ملعب أماني بزنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف.
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