باريس سان جيرمان يسقط امام ريمس في الدوري الفرنسي

تلقى فريق باريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة من ستاد ريمس بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب حديقة الامراء ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الامراء ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي سجل اهداف اللقاء حسان كمارا و بولايي ديا في الدقائق 29،94 ديا في الدقائق 29،94 وبهذه النتيجة يتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة الخامسة عشر مواصلاً تصدره جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد ريمس عند النقطة 11يحتل بها المركز الثامن.

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