حفل ختام بطولة نادي الصيد بمشاركة ٣٠ نادي

اختتمت مساء اليوم بطولة نادى الصيد للاسكواش التى اقيمت بنادى الصيد فرع اكتوبر بمشاركة 919 لاعب يمثلون اكثر من 30 ناديا. حضر الحفل الختامى عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، والمهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس محمد العقدة و محمد الشرقاوى و محمد شرف و احمد مجيب والدكتور أشرف محرم والدكتور محمد السحرتى والمهندس احمد الشاذلى اعضاء مجلس ادارة النادى والدكتور محمد الدباح مدير صيد اكتوبر. حقق ابطال الصيد العديد من المراكز الاولي في البطوله حيث فاز اللاعب أدهم وائل بالمركز الثاني واللاعب على اشرف بالمركز الرابع واللاعب على معوض بالمركز السادس وتيم تامر فى المركز الثامن مرحلة 11سنة ناشئين. أدهم وائل بالمركز الثاني واللاعب على اشرف بالمركز الرابع واللاعب على معوض بالمركز السادس وتيم تامر فى المركز الثامن مرحلة 11سنة ناشئين. وفي مرحلة 13 سنة ناشئين فاز اللاعب اياد حسام بالمركز الثانى واللاعب يوسف احمد سرحان بالمركز السابع وفي مرحلة 13 سنة ناشئات فازت اللاعبة جومانة شهاب بالمركز السادس وفى مسابقة 15 سنة ناشئين فاز بالمركز الاول ياسين شهدى والسادس آدم أشرف وفى مسابقة الناشئات فازت Advertisements اللاعبة ملك خالد بالمركز السادس اللاعبة ملك خالد بالمركز السادس اما عن مسابقة 17 سنه ناشئات حققت المركز الاول اللاعبة سنا محمود والمركز الثانى اللاعبه هيا محمد على والمركز الثالث سلمى الطيب واللاعبة كنزى أيمن بالمركز الرابع واللاعبة سلمي عمرو الالفى بالمركز الخامس وفاز اللاعب سيف تامر بالمركز السابع 17 سنة ناشئين. وانتهت مسابقة 19 سنة ناشئات فازت اللاعبة هيا محمد بالمركز الثانى واللاعبة أمينة الريحانى بالمركز الرابع واللاعبة سنا محمود بالمركز الخامس. وفى مرحلة 19 سنة ناشئين فاز بالمركز الرابع اللاعب محمد حسام وفى مسابقة 35 سنة رواد فاز اللاعب احمد محرم بالمركز الثالث وفوق 45 رواد فاز بالمركز الاول عمر عبد المنعم والثالث أحمد مدين والرابع محمد القبانى.

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