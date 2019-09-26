مانشستر يونايتد يتجنب مفاجأت كاس الرابطة بفوز صعب على روشديل

حقق فريق مانشستر يونايتد فوز صعب على روشديل بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3 بعد تعادلهم في الوقت الاصلي بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب اولد ترافولد ضمن مباريات الدور الثالث من كاس الرابطة. ملعب اولد ترافولد ضمن مباريات الدور الثالث من كاس الرابطة. سجل لمانشستر يونايتد ماسون جرينوود في الدقيقة 68 وتعادل للضيوف لوك ماتيسون في الدقيقة 76. لوك ماتيسون في الدقيقة 76. واهدر لاعبي اليونايتد العديد من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بحسم اللقاء، حتى اطلق الحكم صافرة النهاية ليتأهل الشياطين الحمر إلى دور الـ 16 من البطولة بفوز صعب بركلات الجزاء الترجيحية.

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