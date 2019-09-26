بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتخطى برايتون بكأس الرابطة

تغلب فريق استون فيلا الانجليزي علي نظيره برايتون بثلاثة اهداف مقابل هدف، بمشاركة نجميه المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاربعاء، علي ملعب

اميكس ضمن مباريات الدور الثالث من كاس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل اهداف اللقاء جاك جريليش كونورهوريان جوتا بيليترو في الدقائق 22،33،77

سجل أهداف أستون فيلا بيليتيرو رمايو، كونور هوريان، و جاك جراليش في الدقائق 22 و 33 و 77، بينما جاء هدف برايتون الوحيد عن طريق هيدسون روبيرتسون في الدقيقة 61.

وبتلك النتيجة يتأهل أستون فيلا إلى دور الـ 16 من البطولة.