ريال مدريد يقتنص صدارة الدوري الإسباني بثنائية في أوساسونا

تمكن ريال مدريد من القفز إلى صدارة الدوري الإسباني، بعدما نجح في الفوز على أوساسونا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات الأسبوع السادس من الليجا الاسبانية.
بدأ ريال مدريد المباراة باحثًاعن إحراز هدف مبكر من أجل تحقيق الفوز، وإستعادة الفريق لتوازنه في بطولة الليجا هذا الموسم.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تسديدة رائعة من
وفي الدقيقة 72 تسلم رودريجو كرة طولية في الجهة اليسرى ليتقدم نحو منطقة جزاء أوساسونا، ويرواغ دفاع قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت الشباك بنجاح.
وبتلك النتيجة يقتنص ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعدما إرتفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 7 نقاط بالمركز الـ 12.
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