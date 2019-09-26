أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي.. ويشكر أيمن طاهر

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن اخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات.

أكد المشرف العام على الكرة أن فتحي سافر إلى ألمانيا من اجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة

بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأضاف أمير مرتضى: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على حالة الثنائي محمود جنش ومصطفى فتحي.

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: :"نشكر ايمن طاهر

على المجهود الكبير الذي قام به مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، لأنه رجل يعشق نادي الزمالك، وعندما تحدثنا معه عن وجوده بشكل مؤقت وافق دون أي تردد، وهذا قبل ان يعلم بوجوده في الجهاز الفني الجديد للمنتخب.. مضيفا: "نتمنى له التوفيق في محطته القادمة".

واختتم تصريحاته: "نرحب بدراجون مدرب الحراس الجديد، ونتمنى له التوفيق في مهمته، موضحا أن التعاقد معه جاء بناء على اتفاق الإدارة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق باستقدام اكثر من مساعد خلال بداية الموسم الحالي".