محمود علاء راحة من التدريبات

حصل محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. البيضاء. وقرر ميتشو إراحة علاء من التدريبات الجماعية للفريق حتى يكون اللاعب جاهزا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، حيث خضع لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي. لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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