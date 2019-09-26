مانشستر يونايتد يتأهل لثمن النهائي وتشلسي يحقق فوز كاسح بكأس الرابطة
يمن شباب نت - متابعات
الخميس, 26 سبتمبر, 2019 - 12:46 صباحاً
انتزع فريق مانشستر يونايتد، الأربعاء، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه روشديل ضمن منافسات دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
تقدّم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 68، وأدرك روشديل التعادل في الدقيقة 72 عبر لوك ماسون.
واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها مانشستر يونايتد لصالحه بنتيجة 5-3.
وفي مبارة أخرى تأهل فريق تشيلسي، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.
واكتسح تشيلسي ضيفه جرمسبي بسبعة أهداف لهدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.
بادر تشيلسي بالتقدم بهدفين عبر روس باركلي والبلجيكي ميشي باتشواي في الدقيقتين 4 و7، قبل أن يقلص الضيوف النتيجة في الدقيقة 18 عبر ماتيو جرين.
ومع حلول الدقيقة 43 جاء الهدف الثالث لتشيلسي عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز من ضربة جزاء.
وأضاف تشيلسي أربعة أهداف أخرى خلال شوط المباراة الثاني عن طريق الفرنسي كورت زوما و رييس جاميس و باتشواي و كالوم هودسون أودوي في الدقائق 56 و82 و86 و89.
المصدر: وكالات
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