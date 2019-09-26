باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة من ريمس بثنائية نظيفة

تلقى فريق باريس سان جيرمان، الأربعاء، الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم.



وخسر باريس سان جيرمان من ضيفه ستاد ريمس بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.



ورغم الهزيمة حافظ باريس سان جيرمان على القمة حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة، فيما ارتفع رصيد ستاد ريمس إلى 11 نقطة في المركز الثامن.



أنهى ستاد ريمس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الغامبي حسان كامارا في الدقيقة 29.



وجاء الهدف القاتل للضيوف في الدقيقة 94 عبر بولايي ديا ليخرج ريمس فائزًا بالثلاث نقاط.

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