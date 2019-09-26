اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ميلتون كينز دونز بث مباشر YouTube beIN SPORTS HD

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بث مباشر مباراة ليفربول وام كية دونز والتي تأتي ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين «كأس كاراباو»، فريق ام كيه دونز، الذي يلعب في دوري القسم الثالث، يغيب عن مباراة الليلة ساديو ماني مهاجم الفريق، والذي تعرض للإصابة فى أخر مباراة له ضد تشيلسي، فريق ليفربول يحتل مقدمة جدول الدوري الانجليزي بعد الفوز فى ست مباريات، beIN Sports HD2 بتعليق خليل البلوشي، وسيقوم كلوب بعدة تغييرات فى التشكيل لمباراة اليوم،يغيب محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وروبرتو فيرمينو. .

مباراة ليفربول ضد إم كيه دونز فى كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة مباراة ليفربول وام كية دونز بث مباشر

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مباراة ليفربول وام كية دونز بث مباشر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 فى تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الإمارات، و ستذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

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