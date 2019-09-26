اونلاين | شووت Liverpool يلا كورة بث مباشر مباراة ليفربول وام كية دونز فى كأس الرابطة الإنجليزية liverpool vs mk dons ليفربول NQW

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز كورة ستار يلا شوت، بث مباشر ليفربول وميلتون كينز دونز اليوم كورة أون لاين بث مباشرليفربول وميلتون كينز دونز بدون تقطيع ويحتل فريق الليفر صدارة ترتيب البريميرليج الإنجليزى بتحقيقه العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، حيث فاز بستة لقاءات متتالية وكانت أخرهم على فريق تشيلسى وانتهت بنتيجة 2-1، كما يستعد الفريق لمواجهة فريق شيفيلد يونايتد فى الأسبوع السابع من الدورى مطلع الأسبوع المقبل.