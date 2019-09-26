رياضة | زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أوساسونا 2-0: "لا أعتقد أننا نقوم برد فعل للرد على الشائعات، الشيء المهم هو اتمام العمل الذي نقوم به منذ فترة طويلة".
وأضاف: "نحن في الصدارة لكن هذا لا يعني شيئًا ، ما يُهمني هو الاستمرار في هذا الخط والإيمان بما نفعله".
وواصل: "أحب أن يقال إننا تحت الضغط. هذا هو الخط الذي نريد اتباعه. ان نلعب بتركيز عالي، ونبقى حذرين ومستعدين".
وتابع: "دائماً كنت أثق بفينيسيوس ، سجل هدف رائع و هو يحتاج له كثيراً، وأيضًا أحببت كيف سيطر رودريجو على الكرة، تلك السيطرة سحرتني".
واستطرد: "نعم نحن في الصدارة، لكن هذا لا يعني اننا لم نكن فريقاً سيئاً قبل اسبوع ، علينا ان نتحسن".
وأكمل: "نُطالب فينيسيوس ورودريجو بالكثير، لكننا ننسى احياناً انهم بالـ 18 من عمرهم فقط".
وأشار بقوله: "لقد أظهر أريولا أنه يمكننا الاعتماد عليه، هذا هو الشيء المهم، أحببت أنه كان دائمًا ديناميكيًا، لقد كان على تواصل مستمر مع زملائه في الفريق".
وزاد زيزو تصريحاته قائلاً: "نحن نتحسن كل يوم وسنحاول أن نبقى بالتركيز العالي، نعرف الجودة التي لدينا".
وأتم في هذا السياق: "انا شجاع على التغييرات الثمانية ؟ لا. بالطبع لا ، أنا مدرب لريال مدريد وسأستخدم 25 لاعباً".