رياضة | زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: هذا اللاعب هو مستقبل ريال مدريد.. وأريولا أعجبني كثيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني أن لاعبه البرازيلي الشاب رودريجو جوس، هو أحد اللاعبين في هذا الفريق، لقد لعب اليوم وهو يشعر بحالة جيدة ، الكل كذلك.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أوساسونا 2-0: "لا أعتقد أننا نقوم برد فعل للرد على الشائعات، الشيء المهم هو اتمام العمل الذي نقوم به منذ فترة طويلة".

وأضاف: "نحن في الصدارة لكن هذا لا يعني شيئًا ، ما يُهمني هو الاستمرار في هذا الخط والإيمان بما نفعله".

وواصل: "أحب أن يقال إننا تحت الضغط. هذا هو الخط الذي نريد اتباعه. ان نلعب بتركيز عالي، ونبقى حذرين ومستعدين".

وتابع: "دائماً كنت أثق بفينيسيوس ، سجل هدف رائع و هو يحتاج له كثيراً، وأيضًا أحببت كيف سيطر رودريجو على الكرة، تلك السيطرة سحرتني".

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واستطرد: "نعم نحن في الصدارة، لكن هذا لا يعني اننا لم نكن فريقاً سيئاً قبل اسبوع ، علينا ان نتحسن".

وأكمل: "نُطالب فينيسيوس ورودريجو بالكثير، لكننا ننسى احياناً انهم بالـ 18 من عمرهم فقط".

وأشار بقوله: "لقد أظهر أريولا أنه يمكننا الاعتماد عليه، هذا هو الشيء المهم، أحببت أنه كان دائمًا ديناميكيًا، لقد كان على تواصل مستمر مع زملائه في الفريق".

وزاد زيزو تصريحاته قائلاً: "نحن نتحسن كل يوم وسنحاول أن نبقى بالتركيز العالي، نعرف الجودة التي لدينا".

وأتم في هذا السياق: "انا شجاع على التغييرات الثمانية ؟ لا. بالطبع لا ، أنا مدرب لريال مدريد وسأستخدم 25 لاعباً".