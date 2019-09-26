رياضة | أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا والانفراد بصدارة الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا والانفراد بصدارة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان عقب نهاية المباراة :" أثق في فريقي كثيرًا ، فهم 25 لاعبًا جيدين للغاية وقد أظهروا ذلك اليوم".
وأضاف :" هناك هدوء و هناك حدّه بالأداء ، نعم لعبنا بقوة ، وبالنهاية الشيء الجيد اأن الجميع مستعد و جاهز للعب ومنح السعادة للجماهير".
وتابع : "لا أحب كلمة فريق أول وفريق ثاني، أملك 25 لاعب وسأستخدمهم جميعاً ، لا يوجد لدي فريق أول وفريق ثاني".
وواصل :" أريولا لاعب مهم في الفريق. واليوم لعب بشكل جيد ، مثل كل من لعب في مباراة اليوم".
وزاد :" سعيد للصغار بالفريق ، سعيد لفينيسيوس و لرودريغو ، يملك موهبة جميلة واستلام الكرة كان ثلث الهدف ، أيضاً فالفيردي قدم مباراة رائعة".
وأشار :" نحن نؤمن بما نقوم به واليوم نحن سعداء. الآن علينا الراحة والتفكير في المباراة القادمة".
وأوضح :" رودريغو هو أحد اللاعبين في هذا الفريق ، لقد لعب اليوم وهو يشعر بحالة جيدة ، الكل كذلك".
وأردف :" نحن في الصدارة لكن هذا لا يعني شيئًا ، ما يُهمني هو الاستمرار والإيمان بما نفعله".
وواصل :" دائماً كنت أثق بفينيسيوس ، سجل هدف رائع و هو يحتاج له كثيراً، كما أن فالفيردي يملك مستقبل عظيم".
وأتم حديثه :" أحب أن يقال إننا تحت الضغط، هذا هو الخط الذي نريد اتباعه، أن نلعب بتركيز عالي ، ونبقى حذرين ومستعدين".