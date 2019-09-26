رياضة | أخبار ريال مدريد: زيدان يثيرغضب نجم الريال.. والكشف عن سر إصابات نجوم الفريق.. وبوجبا يضع خطة محكمة للانتقال إلى مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: زيدان يثيرغضب نجم الريال.. والكشف عن سر إصابات نجوم الفريق.. وبوجبا يضع خطة محكمة للانتقال إلى مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 25 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها فوز ريال مدريد على أوساسونا وخطفه صدارة الدوري الإسباني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بوجبا يضغط على مانشستر يونايتد من أجل الرحيل

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد طالب إدارة الشياطين الحمر حصول موكله على راتب أسبوعي تبلغ قيمته حوالي 600 ألف جنيه استرليني من أجل الاستمرار في الفريق وتجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وكشفت شبكة Diario Madridista الإسبانية أن رايولا يسعى إلى الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارها على بيع بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل خاصة أن راتب النجم الفرنسي الأسبوعي يصل في الوقت الحالي إلى 290 ألف جنيه استرليني فقط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021 مما يعني أن إدارة الشياطين الحمر ستكو مجبرة على بيع بوجبا في العام المقبل خوفاً من رحيله بشكل مجاني عن الأولد ترافولد عقب نهاية عقده مع الفريق رسمياً.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يترقب آخر التطورات بشأن مفاوضات بوجبا وإدارة مانشستر يونايتد، حيث يستعد فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لخطف بوجبا مجدداً إذا وصلت المفاوضات مع إدارة ناديه إلى طريق مسدود في المرحلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية هذا الشهر أن رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مهدد بالفشل إذا تولى البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة النادي الملكي.

وأفادت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية بأن بول بوجبا يفكر في التخلي عن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد بسبب اقتراب الاستثنائي جوزيه مورينيو من تدريب الميرينجي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بوجبا علم بأن مورينيو هو المرشح الأقرب لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان مما جعله يصرف النظر عن الإنضمام إلى الملكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في الوقت نفسه لا يفكر النجم الفرنسي في الاستمرار مع مانشستر يونايتد ويفكر في الانضمام إلى يوفنتوس أو باريس سان جيرمان.

- ريال مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق اوساسونا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل فينسيوس جونيور الهدف الأول في شباك أوساسونا في نهاية الشوط الأول من اللقاء، وعزز رودريجو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 72 من الشوط الثاني في المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب الفوزين المتتاليين في الجولتين الماضيتين، حيث فاز على فريق إشبيلية بنتيجة هدف نظيف في الجولة الماضية.

ويرغب الفريق الأبيض في تحقيق لقب الليجا هذا الموسم، حيث فاز برشلونة باللقب في الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي بفارق كبير بعد تغير المدربين للملكي خلال الموسم.

ويضرب فريق ريال مدريد موعدا كبيرا مع فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

- موراتا: قضيت فترة مريرة مع ريال مدريد.. وسنحقق دوري الأبطال عاجلاً أو آجلاً

تحدث المهاجم الدولي الإسابني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن ماضيه السابق مع نادي ريال مدريد، مؤكدًا على أن جمهور أتلتيكو الأمر سهلاً بالنسبة لي.

وقال موراتا في تصريحات صحفية: "كان بإمكاني التحدث والتقاط الصور كطفل مع قميص الروخي بلانكوس ، لكنني كرست نفسي للعب ومنح كل شيء في هذا المجال هذا هو الشيء المهم".

وأضاف بقوله: "أنا وعائلتي كنا قادمين من وقت سيء للغاية في لندن ، هنا في مدريد حصلنا على سعادتنا مجدداً، على الرغم من أن الكثير من الناس قد لا يصدقون ذلك ، فقد أمضينا 4 أو 5 إنتقالات صيفية نرغب في الذهاب إلى أتلتيكو أنا سعيد حقاً".

وأكمل موراتا: "أشياء كثيرة حدثت ، اضطررت إلى تلقي الكثير من الحقن في ظهري أنا لا أحب الإبر لذلك كنت أعود للمنزل في حالة مزاجية سيئة، زوجتي لم تستطع أن تأكل أي شيء لأنها كانت مريضة للغاية وتشعر دوماً بالغثيان ، قضينا الكثير من الوقت في السرير".

واستطرد لاعب تشيلسي ويوفنتوس السابق: "عندما تحاول فهم الشخص الذي يرقد بجوارك وهو مريض لكنك بوضع أسوأ منه، كان وضعاً صعباً للغاية".

وأتم موراتا تصريحاته قائلاً: "الفوز بدوري الأبطال ؟ أعتقد أن تلك اللحظة ستأتي عاجلاً أم آجلاً ، إنها مسألة استمرار الاعتقاد ومواصلة العمل".

- كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا

كشفت رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لا ليجا" عن موعد مباراة الكلاسيكو العالمي القادم، بين كلا من ريال مدريد وبرشلونة ببطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وأعلنت الرابطة أن مباراة الكلاسيكو بين الريال والبارسا الأولى لهذا الموسم، ستجمع العملاقين فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قد قامت بإعلان المواعيد قبل إعلانها رسميا من رابطة الليجا، والذى حددت فيه مواعيد المباريات المقبلة من الليجا وستشهد إقامة الكلاسيكو فى الواحدة ظهرًا.

وأضافت الصحيفة المهتمة بأخبار نادي برشلونة، أن أن ريال مدريد سيخوض المباراة بأفضلية نسبية عن برشلونة حيث سيحصل على راحة 24 ساعة إضافية عقب مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أنه يعانى فريقي برشلونة وريال مدريد من تراجع ملحوظ في النتائج هذا الموسم، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، قبل خوض مباراة الجولة السادسة أمام أوساسونا بينما يأتى برشلونة فى المركز الرابع بـ10 نقاط من 6 مباريات.

- الكشف عن سبب الإصابات العضلية للاعبي ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني يمر بلعنة الإصابات العضلية، حيث أن النجم الفرنسي فيرلان ميندي آخر من سقط، وحتى الآن دوبون لا يعلم ما الحل لهذا الوباء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن الظهير ميندي يتعثر مجدّدًا بعد أن كان بمفرده في تغطية الخانة اليسرى، حيث يعاني من إصابة عضلية قريبة من الساق اليسرى، والإصابة ستمنعه عن الحضور لمدة 20 يومًا، وهذه هي الإصابة الثانية للظهير الفرنسي، ولكن هذه الحالة ليست الوحيدة فقد عانى العديد من اللاعبين من إصابات عضلية.

وفي مناسبات سابقة، أُصيب بعض لاعبي ريال مدريد بإصابة عضلية، مثل خاميس رودريجيز وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ورودريجو جوس وإيدين هازارد وايسكو ألاركون وفيدي فالفيردي وكذلك ابراهيم دياز، حيث ان التغيير من بينتوس إلى دوبون لم يكن الحل الأمثل، على الرغم من أن إصابة مودريتش وفالفيردي جاءت بسبب الجولة الدولية.

وتشير التقارير الى أن تراكم الاصابات سببها العمل البدني القاسي الذي قام به دوبون، حيث اتضح بأن هناك زيادة ف الجهد، النادي الملكي يعد أكثر الأندية التي تضررت من هذا الوباء.

يقول زيدان بأنه منزعج من الإصابات، وكذلك تزعجه رؤية ميندي خارج القائمة، فـ ميندي يقدم الراحة لـ راموس وسيكون غيابه مؤثرًا، الآن يجب على اللاعبين أن يكونوا مستعدين بدنيًا، لان الفريق الملكي سيلعب 7 مباريات في ظرف 20 يومًا فقط.

وفي هذا السياق، فإن سان مارتن المعد البدني الخبير، يشرح تفاصيل لاعبين كرة القدم: "اللاعب يبذل جهدًا عاليًا خلال المباراة، لذلك هو يحتاج وقتًا للراحة، فنحن نرى الآن بعض اللاعبين يعانون من إصابات وآلام لأنهم لم يأخذوا قسطًا من الراحة".

ونستنتج من السابق، أن دوبون المعد البدني الجديد حتى هذه اللحظة عمله ليس إيجابيًا، فالإصابات تحدث وليس هناك طريقة لمنع حدوثها.

- بنزيما يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد أمام أوساسونا

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، يواصل تألقه مع اللوس بلانكوس، حيث تمكن من إحراز 5 أهداف في 5 جولات، حتى الآن في بطولة الليجا الإسبانية 2019-2020.

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، على أن مهاجم ريال مدريد، بنزيما، أصبح هو بيتشيتشي الموسم الحالي من بطولة الليجا، متعادلاً مع جيرارد مورينو.

ويحقق بنزيما واحدة من أفضل انطلاقاته في مسيرته الاحترافية بوجه عام، حيث أدى النجم الفرنسي دوراً حاسماً في المباراة القوية ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، عندما سجل من ضربة رأسية هدف الفوز المدريديستا.

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ومع هدفه في ملعب سانشيز-بيزخوان، فقد رفع اللاعب رصيده إلى خمسة أهداف في الجولات الخمس الأولى في المسابقة، ليصبح بذلك بيتشيتشي الليغا، متعادلاً مع مهاجم فياريال، جيرارد مورينو.

بالإضافة إلى هدفه الأخير، فقد سجل بنزيما باكورة أهداف ريال مدريد هذا الموسم، وذلك ضد سيلتا في ملعب بالايدوس. سجل المهاجم هدفاً آخر ضد بلد الوليد في الجولة الثانية ثم أحرز ثنائية ضد ليفانتي في الجولة الرابعة. إلى جانب ذلك، أهدى زميله لوكاس فازكيز تمريرة حاسمة لتسجيل هدف ضد سيلتا فيجو.

يحافظ بنزيما على المستوى العالي الذي أظهره الموسم الماضي، عندما سجل 30 هدفاً. مع الأخذ بعين الاعتبار سجله في عام 2019، يكون المهاجم قد سجل 20 هدفاً في 25 مباراة في الليجا، يُضاف إليها أربعة أهداف في مسابقات أخرى.

- زيدان يثير غضب نجم ريال مدريد الشاب

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الإسباني الشاب، إبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد سيكون مضطرًا إلى انتظار دوره، حتى تأتيه الفرصة ويحصل على نصيب في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب اللوس بلانكوس.

وإلى جانب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، فإن اللاعبان اللذان تم استبعادهما من القائمة المستدعاة لمواجهة أوساسونا مساء الأربعاء هما ماريانو دياز وبراهيم دياز.

ووفقًا لما ذكته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن استبعاد ماريانو لا يشكل مفاجأة لإنه يعلم أنه سيكون لديه فرص محددة للغاية مع الفريق هذا الموسم هذا الموسم بسبب وصول لوكا يوفيتش الذي اصبح بديل لكريم بنزيما

أما بالنسبة إلى إبراهيم فهذا يعتبر اهمال مثير للاهتمام، حيث كان الشاب أحد الإيجابيات القليلة في الموسم الماضي لكن لم يحالفه الحظ مع الإصابات حيث تعرض لإصابة قبل بداية الموسم بعدها كان وشك اللعب مع الفريق الأول ضد سيلتا فيغو في أغسطس ولكن انصاب مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر انه يتدرب إبراهيم دياز مع الفريق الأبيض الملكي منذ 9 سبتمبر لكن لم يتم استدعائه في أي مباراة حتى الآن في هذا الموسم ولم تكون المباراة ضد اوساسونا هي الوقت المناسب للاعب الأسباني للعب بعض الدقائق، لكن الان سيتعين عليه الانتظار لفترة طويلة.

- عاجل.. تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (صدمة للجماهير)

حدد رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

ويقام موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الساعة الواحدة ظهر يوم 27-10-2019 على ملعب كامب نو بينما يقام لقاء العودة يوم 1 مارس في الجولة 26 من الليجا.

حقق برشلونة بطولة الدوري الإسباني في آخر موسمين بينما لم يحصد ريال مدريد اللقب سوى مرتين فقط خلال آخر 10 سنوات.

- ريال مدريد يحرض نجمه على بلاده

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني يتوقع حدوث لفتة تألق من النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان الملكي.

ومن الجدير بالذكر أنه تقترب محطة جديدة من الاختيارات وفي ريال مدريد تبدأ في الارتعاش مرة أخرى، مع وطأة الإصابات التي يعاني منها الفريق، فإن الالتزامات الدولية ليست بالأخبار السارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في حالة ريال مدريد، عاد النجم الكرواتي المصاب بعد مشاركته مع المنتخب في كلتا المباراتين ضد منتخبي سلوفاكيا وأذربيجان، ومنذ ذلك الحين لم يلعب مع ريال مدريد، هذا هو السبب في أن دعوة مودريتش لتوقف أكتوبر ليس جيدة، حيث سيبدأ في الظهور مجددا ولكنه يحتاج للتعافي مثل ما حدث مع البلجيكي إيدين هازارد.

ويريد ريال مدريد من لوكا مودريتش أن يقوم بالتخلي عن الاستدعاء الدوليـ من أجل التأهيل بشكل جيد مع النادي، لا يسألونه أكثر ولا أقل مما فعل خاميس روديجيز، الذي ضحى بالدعوة الأخيرة لكولومبيا لتجنب تعريضه للخطر ولعب ضد ليفانتي في عودة الليجا بعد الاستراحة وهذا ما يود مدريد أن يفعله مودريتش.

وتكمن المشكلة هي أن هذا يتعارض مع التزام مودريتش باختياره، حيث يريد اللاعب قيادة بلاده لليورو، بدأ لوكا الطريق ويريد الانتهاء منه.إنه كابتن الفريق الوطني الكرواتي وزعيمه الكبير ، وستكون المباراتان التاليتان أمام المجر وويلز مهمه في التصفيات.

وعلى أي حال، سوف ينتظر ريال مدريد من النجم الكرواتي أن يقوم بالتحدث مع مدربه لمحاولة التخفيف بأفضل طريقة ممكنة التقويم الذي ينتظر التفكير في مدريد بعد الإصابة التي أخرجته من اللعب آخر 14 يوم، الجواب ، في غضون أسبوعين.

فينيسيوس يكشف: زيدان هو السبب الأول في عودة تألقي

كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن كيفية تمكنه من تسديد كرة الهدف الأول في المباراة. وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية بعد الفوز 2-0 على أوساسونا: "بالكثير من التدريب، زيدان يساعدني كثيرًا بعد نهاية التدريبات وزملائي أيضًا يساعدوني". وأضاف قائلاً: "لم أتمكن من التسجيل ومن ثمّ تسجيل هذا الهدف جعلني أكثر هدوءً، لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي". وواصل: "أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف". واختتم: "الدموع ؟ كانت الأمور صعبة بعض الشيء منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا من جديد".

رودريغو: لحظة اللعب لريال مدريد بمثابة الحلم

قال رودريغو دي غويس لاعب ريال مدريد إم مشاركته مع فريقه في مباراة اليوم أمام ريال أوساسونا وإحراز هدف له في هذا اللقاء، بمثابة اللحظة التي حلم بها. وحقق ريال مدريد الفوز على ريال أوساسونا بهدفين دون رد، ليحتل صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، متفوقًا على أتلتيكو مدريد. وأضاف عقب نهاية المباراة :" أنا عاجز عن الكلام ، إنها لحظة حلمت بها دائمًا ، تخيلت ألف مرة أن الجماهير تهتف باسمي ، لا استطيع وصف سعادتي". وتابع :" التحكم في الكره هو كل شيء في كرة القدم ، إذا تحكمت في الكرة جيدًا فسوف تسير بقية الهجمه بشكل جيد ، وهذا ما حدث". وزاد :" :أخبرتني أمي دائمًا أنني محظوظ في أول ظهور لي ، أنا سعيد جدًا بذلك". وواصل : "دائمًا علي إظهار أنه يمكنني اللعب هنا واليوم فعلت ذلك". وأشار :" لا أريد ان تتم مقارنتي برونالدو ، إنه واحد من الافضل في التاريخ وانا سعيد للتسجيل بسرعة". وتابع :" زيدان يتحدث معي كل يوم ، أنا جاهز للنادي سواء احتاج زيدان لي أو كان راؤول بحاجة إلي". وأتم حديثه :" كان فينيسيوس سعيدًا جدًا في غرفة خلع الملابس ، في ريال مدريد سيكون هناك دائما انتقادات لأنه ناد كبير جدًا".

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