رياضة | أول تعليق من زيدان بعد الفوز على أوساسونا بثنائية في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد الفوز على أوساسونا بثنائية في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن هناك هدوء وهناك حدّه بالاداء ونعم لعب فريقه أيضًا بقوة، وبالنهاية الشيء الجيد ان الجميع مستعد وجاهز للعب ومنح السعادة للجماهير.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أوساسونا 2-0: "أثق في فريقي كثيرًا ، فهم 25 لاعبًا جيدين للغاية وقد أظهروا ذلك اليوم".

وأضاف: "لا احب كلمة فريق اول و فريق ثاني ، املك 25 لاعب و سأستخدمهم جميعاً، لا يوجد لدي فريق اول وفريق ثاني".

وواصل: "اريولا لاعب مهم في الفريق، واليوم لعب بشكل جيد ، مثل كل من لعب هذا المساء".

وتابع: "سعيد للصغار بالفريق، سعيد لفينيسيوس و لرودريجو، يملك موهبة جميلة واستلام الكرة كان ثلث الهدف، ايضاً فالفيردي قدم مباراة رائعة".

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وأكمل: "فيدي فالفيردي يملك مُستقبل عظيم".

واستطرد: "هل عاد ريال مدريد ؟ نحن نؤمن بما نقوم به واليوم نحن سعداء. الآن علينا الراحة والتفكير في المباراة القادمة".