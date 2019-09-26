رياضة | أول تعليق من زيدان بعد الفوز على أوساسونا بثنائية في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد الفوز على أوساسونا بثنائية في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أوساسونا 2-0: "أثق في فريقي كثيرًا ، فهم 25 لاعبًا جيدين للغاية وقد أظهروا ذلك اليوم".
وأضاف: "لا احب كلمة فريق اول و فريق ثاني ، املك 25 لاعب و سأستخدمهم جميعاً، لا يوجد لدي فريق اول وفريق ثاني".
وواصل: "اريولا لاعب مهم في الفريق، واليوم لعب بشكل جيد ، مثل كل من لعب هذا المساء".
وتابع: "سعيد للصغار بالفريق، سعيد لفينيسيوس و لرودريجو، يملك موهبة جميلة واستلام الكرة كان ثلث الهدف، ايضاً فالفيردي قدم مباراة رائعة".
وأكمل: "فيدي فالفيردي يملك مُستقبل عظيم".
واستطرد: "هل عاد ريال مدريد ؟ نحن نؤمن بما نقوم به واليوم نحن سعداء. الآن علينا الراحة والتفكير في المباراة القادمة".
نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز هام على حساب نادي أوساسونا في مباراة قوية ضمن إطار مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.
وصعد بذلك ريال مدريد إلى صدارة البطولة الإسبانية لأول مرة هذا الموسم برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني إتليتكو مدريد صاحب ال13 نقطة.