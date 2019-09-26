رياضة | إنتر ميلان يعبر عقبة لاتسيو ويتصدر الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يعبر عقبة لاتسيو ويتصدر الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي وحقق فوزًا صعبًا على حساب لاتسيو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الكالتشيو.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز كالياري على مضيفه نابولي 1 / صفر، وليتشي على مضيفه سبال 3 / 1 ، وفيورنتينا على ضيفه سامبدوريا 2 / 1 ، فيما خيم التعادل السلبي على مباراتي بارما مع ضيفه ساسولو، وجنوه مع ضيفه بولونيا.

ورفع إنتر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند سبع نقاط في المركز السادس.

وسجل دانيلو أمبروزيو هدف المباراة الوحيد لإنتر في الدقيقة 23.

وفي مباراة أخرى، سقط نابولي على ملعبه "سان باولو" أمام كالياري بالخسارة صفر /1.

وسجل لوكاس كاسترو هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 87، فيما عانى نابولي من نقص في الصفوف بعد طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد نابولي عند تسع نقاط في المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف على كالياري صاحب المركز الخامس المتساوي معه بنفس الرصيد.

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وفاز ليتشي على مضيفه سبال 3 /1.

وتقدم الفريق الضيف عن طريق ماركو مانكوسو من ركلة جزاء في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل سبال عن طريق فيدريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 47 سجل مارك كالدروني الهدف الثاني لليتشي، قبل أن يعود مانكوسو ليسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ورفع ليتشي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد سبال عند النقطة الثالثة في المركز التاسع عشر (قبل الآخير).

و فاز أتالانتا على مضيفه روما 2 / صفر ،في وقت سابق اليوم .

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 70 عن طريق دوفان زاباتا الذي تسلم تمريرة من ريمو فيرلر، ليسدد كرة قوية في سقف مرمى روما، وفي الدقيقة 89 سجل الهولندي مارتن دي رون الهدف الثاني بعد كرة عرضية من بازاليتش ليضعها بضربة رأس في المرمى.

ورفع أتالانتا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند النقطة الثامنة في المركز السادس.